Swissmechanic chiede sette misure per mitigare le conseguenze economiche del coronavirus sulle 1.400 piccole e medie imprese dei settori meccanico, elettrico e metallurgico. «Per mitigare una situazione estremamente difficile, ulteriormente aggravata dalla crisi provocata dal coronavirus, le PMI e la piazza produttiva svizzera necessitano di un sostegno privo di burocrazia». L’associazione dei datori di lavoro Swissmechanic chiede quindi crediti ponte agevolati per le PMI che si trovano in difficoltà finanziarie a causa della crisi provocata dal coronavirus, lavoro ridotto, pagamento da parte dello Stato dei salari in caso di perdita di lavoro riconducibile alle misure delle autorità, parità con gli altri settori, abolizione dei dazi, una «comunicazione oggettiva, sobria e basata sui fatti» per attenuare l’incertezza e impegno da parte della BNS per indebolire il franco svizzero.