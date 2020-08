Il colosso elvetico dei servizi aeroportuali Swissport ha trovato un accordo con i suoi creditori per garantirsi liquidità supplementari e ristrutturare il suo debito, al fine di superare un periodo difficile per il settore aereo colpito dalla pandemia di coronavirus.

«Grazie al miglioramento delle liquidità e un debole livello di indebitamento, Swissport sarà in grado di cogliere le opportunità di crescita che emergeranno dopo la pandemia di Covid-19», ha sottolineato l’impresa attiva presso 300 aeroporti in 47 Paesi.

Per far fronte all’impatto dell’arresto pressoché completo del settore aereo, il gruppo ha ridotto i costi del 55%. All’apice della crisi, 55’000 dipendenti erano in disoccupazione parziale, in congedo non pagato o licenziati.