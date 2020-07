Dovremo farci l’abitudine ai tassi d’interesse negativi. È quanto dichiarato oggi dal presidente della Banca nazionale svizzera, Thomas Jordan, nel corso di un incontro virtuale con i media. A suo dire, inoltre, per sostenere l’economia sarà necessario continuare con la politica monetaria espansiva attuale.

Secondo Jordan, la pandemia di coronavirus ha istituito in modo permanente il meccanismo dei tassi d’interesse negativi. Il Covid-19 e la crisi che ha causato hanno rafforzato l’apprezzamento del franco svizzero, un problema divenuto strutturale nel corso degli anni.

Per rispondere alle sfide economiche poste dal coronavirus, la BNS si è affidata a due strumenti che aveva utilizzato prima dello scoppio della crisi: i tassi negativi e l’intervento sul mercato dei cambi, ha spiegato Jordan.

Entrambe le misure mirano a frenare l’apprezzamento del franco, un fenomeno rafforzatosi con la pandemia di Covid-19 e l’ondata di incertezza che si è diffusa in tutto il mondo, ciò che spinto i flussi di capitali verso la moneta rifugio per eccellenza.

Tale tendenza è stata corroborata dai tagli ai tassi di interesse decisi da altre banche centrali. L’allentamento monetario si è tradotto in una diminuzione dei rendimenti all’estero, in un restringimento dello spread iniziale con il tasso svizzero e quindi in una pressione sul franco.