Tassi ipotecari ancora bassi, nessun cambiamento in vista

I tassi ipotecari rimangono ai minimi storici. È la buona notizia per tutti i proprietari immobiliari e per le persone che hanno contratto un mutuo. La conferma è arrivata dall’Ufficio federale delle abitazioni (UFAB), che ha annunciato che il tasso ipotecario di riferimento non cambia: l’indicatore che serve a determinare le pigioni degli appartamenti in affitto in tutta la Svizzera rimane all’1,25%. Si tratta del livello più basso di sempre, in vigore dal marzo 2020.

Influsso di molti fattori

I fattori che determinano questo basso livello risiedono principalmente nell’abbondanza di liquidità disponibile sul mercato dei capitali, frutto anche della politica espansiva delle banche centrali. Anche l’annuncio degli scorsi giorni di una possibile riduzione degli acquisti di titoli da parte della...