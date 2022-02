I tassi d’interesse ipotecari da diverse settimane stanno salendo in Svizzera. A fronte dei timori inflazionistici nonché del cambio di tono sulla politica monetaria da parte della BCE, hanno raggiunto il loro livello più alto dal 2018. Stando alle rilevazioni di Moneyland, a inizio febbraio i tassi di riferimento per i mutui a cinque anni erano all’1,28% e per quelli a dieci anni all’1,55%.

«La pressione inflazionistica negli Stati Uniti e in Europa sta spingendo le banche centrali a fare i primi passi verso una politica monetaria più restrittiva», spiega Claudio Saputelli, a capo della divisione Swiss and global real estate presso UBS. Le attese sono per quattro rialzi dei tassi quest’anno da parte della Fed americana e per una stretta anche da parte della BCE. «Anche la BNS potrebbe agire...