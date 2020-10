«Teorie applicate in molti campi e utili ai consumatori»

nobel per l’economia

Il premio è stato attribuito a Paul Milgrom e Robert Wilson per le ricerche sui modelli di vendita all’asta di beni e servizi difficili da attribuire in maniera tradizionale - Il professore dell’USI Barone Adesi spiega come giudicare i lavori dei due economisti