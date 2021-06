Ne facciamo uso pressochè quotidianamente, senza però conoscerli. Sono sostanze dai nomi strani, come lantanio, thulio, cerio, europio, neodymio, dysprosio, terbio, praseodymio, e stanno al centro della guerra commerciale, strategica e geopolitica che oppone Cina e Stati Uniti.

Si tratta dei cosiddetti 17 elementi delle terre rare, distinti in leggeri e pesanti a seconda della loro struttura atomica, fondamentali per le applicazioni di elettronica avanzata grazie alle loro caratteristiche di magnetizzazione e luminescenza.

In realtà non sono così rari. Sono molto più abbondanti, ad esempio, dell’oro, ma diversamente da altre sostanze sono estremamente dispersi in basse concentrazioni ed in poche regioni del pianeta, ad iniziare dalla Cina, che ne produce quasi il 90%. Seguono con quote molto...