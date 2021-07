La dichiarazione ha generato un aumento del prezzo di Bitcoin oltre la soglia dei 30’000 dollari, portando la valuta a toccare quota 32’000 dollari. Tesla aveva iniziato ad accettare pagamenti in Bitcoin per le sue auto in marzo, portando la criptovaluta al valore unitario di 46’000 dollari. Poco dopo però, il produttore di veicoli elettrici aveva sospeso i pagamenti, come conseguenza delle preoccupazioni sul rapido aumento nell’uso di combustibili fossili, per il crescere dell’energia elettrica necessaria ai processi informatici di estrazione. Il 13 giugno, Musk aveva anticipato il ritorno ai Bitcoin qualora i principali ‘miners’ avessero, almeno per il 50%, cominciato ad utilizzare energia pulita.