Il colosso di Elon Musk archivia il 2020 con un utile di 721 milioni di dollari (640 milioni di franchi) a fronte di un rosso di 862 milioni del 2019. I ricavi sono balzati invece a 31,5 miliardi dai 24,6 miliardi dello stesso periodo dell’anno precedente. Solo nel quarto trimestre l’utile è stato di 270 milioni, in aumento rispetto ai 105 dello stesso periodo del 2019, su ricavi in crescita del 45,5% a 10,74 miliardi. Risultati trimestrali che però deludono, causando un calo dei titoli Tesla del 4,65% nelle contrattazioni after hours a Wall Street.

Per il miliardario visionario il 2020 è una scommessa vinta. Dopo aver visto Tesla in perdita dal 2003, quando l’ha fondata, lo scorso anno ha segnato la svolta con il colosso delle auto elettriche che si è imposto a livello internazionale, conquistando seguaci in Europa e in Cina, il maggiore mercato al mondo per le auto elettriche. Proprio in Cina Tesla ha aperto uno stabilimento a Shanghai, dove produce il Model Y e il Model 3.