Tuttavia, le cifre delle classifiche miliardarie, come l’indice dei miliardari di Bloomberg e le liste di Forbes, sono solo stime basate su informazioni pubblicamente disponibili su beni come azioni, immobili, oggetti d’arte e altri beni di lusso. In alcuni casi, le stime sono controverse. Nella «Lista dei miliardari di Forbes», Musk si è classificato secondo con una fortuna di 173,2 miliardi di dollari - chiaramente dietro a Bezos, che aveva 185,9 miliardi.