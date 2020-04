Nel 2018 il salario mediano ticinese è diminuito per la prima volta dall’entrata in vigore dei Bilaterali, e inoltre rimane elevata la differenza con il dato a livello nazionale. In Svizzera infatti il salario mediano per un posto a tempo pieno ammontava a 6.538 franchi mensili lordi. Per contro al sud delle Alpi era di 5.363 franchi al mese, e si situava nettamente nell’ultima posizione fra le regioni elvetiche. Il divario del Ticino con i 6965 del canton Zurigo è di 1600 franchi.

In Ticino il calo rispetto alla rilevazione precedente effettuata nel 2016 (la statistica viene fatta ogni due anni), dove si registrava un salario mediano di 5.563 franchi, è di 200 franchi, ossia del 3,6%. Si tratta di un fenomeno che non ha precedenti dal 2000 in poi.

I dati emergono dalla rilevazione della struttura...