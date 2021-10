Una situazione così nel settore della logistica non si era ancora vista. Prima la pandemia e il blocco alle produzioni. Poi una ripresa della domanda globale accompagnata dagli intasamenti nelle catene della logistica. Al contempo problematiche come la mancanza di trasportatori in Gran Bretagna o il blocco in primavera del canale di Suez. Ma in Ticino, tradizionale crocevia per le spedizioni e la logistica, il settore non accenna minimamente a scalare la marcia. Anzi, aumentano gli sforzi per non perdere di competitività e acquisire fette di mercato.

Come quelli effettuati da DHL Express, gigante tedesco della logistica presente anche a Rivera. Negli ultimi sei anni il gruppo ha investito 12 milioni di franchi al fine di rafforzare la forza vendite, i servizi, e per automatizzare i processi....