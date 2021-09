L’economia ticinese finora ha superato a testa alta il test della pandemia, come dimostrano i dati sulla ripresa, sulla resilienza delle aziende e sulla disoccupazione. Ma volgendo lo sguardo al futuro, quale ruolo gioca l’innovazione nel contesto del rilancio economico?

A questa domanda è stata dedicata la Giornata dell’economia, organizzata a Bellinzona dal Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE). «Il futuro è adesso», ha esordito il consigliere di Stato e direttore del DFE Christian Vitta davanti a una platea di 200 persone presso la Scuola di commercio e oltre 70 spettatori online. Infatti, se la strategia di sviluppo del cantone perseguita negli ultimi anni ha aiutato il Ticino a reagire bene alla crisi sanitaria, in un sistema che funziona il rischio di sedersi sugli allori è sempre latente. L’innovazione non è solo la chiave che permette di cogliere i treni delle opportunità, in diversi casi nate proprio dalle sfide degli ultimi mesi, ma è anche «un approccio aperto al cambiamento di chi è pronto a rimettersi in gioco. Quindi - ha rimarcato Vitta - bisogna essere pronti a guardare avanti con fiducia e a considerare il fallimento come un’opportunità positiva di crescita. È la cultura imprenditoriale di cui ha bisogno il Ticino». Al centro dei lavori del DFE per il rilancio economico ci saranno pure i cambiamenti strutturali accelerati dalla pandemia come digitalizzazione, sviluppo sostenibile e responsabilità sociale d’impresa.

L’innovazione tecnologica è pure fondamentale per trasformare i sistemi economici nella transizione verso un’economia circolare. «Ma attenzione - ha sottolineato nel suo intervento Massimo Filippini, professore all’USI e al Poli di Zurigo - da sola non basta, soprattutto in ambito energetico. Una volta che la ricerca sviluppa nuove tecnologie, bisogna anche favorirne l’adozione». In altre parole, «bisogna aiutare persone e imprese a prendere decisioni consapevoli. Infatti ci sono due crisi ancora più gravi di quella da coronavirus: quella climatica e quella sanitaria dovuta all’inquinamento».

L’innovazione tecnologica è anche un’opportunità d’impresa, come ha spiegato da parte sua Emanuele Carpanzano, direttore del Dipartimento tecnologie innovative della SUPSI. «Si è detto varie volte come la pandemia abbia accelerato in pochi mesi cambiamenti che in condizioni normali consumatori e imprese avrebbero interiorizzato in parecchi anni», ha spiegato. «La pandemia però ha anche cambiato anche il modo stesso di innovare. In primis c’è proprio l’accelerazione del cambiamento. Diventa fondamentale anche l’antifragilità delle aziende, cioè la capacità di correlare tra loro competenze diverse e di focalizzarsi su una capacità produttiva flessibile. E poi ci vogliono dllei strutture decentrate e agili». La buona notizia, ha sottolineato Carpanzano, è che nonostante la crisi da dieci anni la Svizzera si conferma al primo posto nella classifica del Global innovation index. Ciò significa che la strada intrapresa è giusta, ora si tratta proprio di cogliere le lezioni apprese con la pandemia.

La tavola rotonda

Innovazione come chiave per il rilancio economico? La domanda è stata posta in una tavola rotonda che ha concluso la mattinata. Per Luca Bolzani, presidente della Fondazione Agire, «La vera innovazione è tale, solo se porta a un miglioramento per il maggior numero di persone possibile». Un concetto che vale in tutti i settori. Riccardo Braglia ad esempio, amministratore delegato e vicepresidente del Gruppo Helsinn, ha chiosato: «Noi cerchiamo soluzioni per le malattie rare. Questo porta ad innovare di continuo anche i processi produttivi. Anche il Ticino ha grosse opportunità di svilupparsi puntando al valore aggiunto nelle nicchie di mercato». Alessandra Alberti, direttrice di Chocolat Stella, ha invece sottolineato come sia importante che tutti, nel loro piccolo si impegnino per apportare un cambiamento nella società. «L’innovazione è fondamentale per il rilancio economico, ma come imprenditori sta a noi impegnarci per presentare prodotti sostenibili». E infine, bisogna anche essere in grado di comunicare che tipo di cambiamento si vogliono ottenere, ha spiegato Marcello Foa, già presidente della RAI. «Purtroppo l’aspetto della comunicazione è sottovalutato. Ma è difficile arrivare a un risultato se il messaggio non passa. Il Ticino ha ottime opportunità, deve solo essere più consapevole nella sua capacità di rinascita tecnologica».

