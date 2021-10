Il settore alberghiero elvetico si è confermato in ripresa in agosto, anche se i pernottamenti sono risultati ancora inferiori ai livelli pre-Covid, a causa di alcune regioni che continuano a soffrire per l’assenza di ospiti d’oltremare. Ticino e Grigioni presentano per contro numeri da record, avendo potuto approfittare pienamente dei molti svizzeri che hanno trascorso le vacanze in patria.

Un discorso simile vale anche per il Ticino, che conferma di essere stato favorito dai mutamenti delle abitudini di viaggio dettate dalla pandemia: nel mese che i romani dedicavano all’imperatore Augusto le notti registrate sono state 427’000, non solo il 24% in più dello stesso periodo dell’anno scorso, ma anche in netta crescita in confronto alle 324’000 del 2019. L’ultima volta che si era vista la cifra 4 davanti al numero era nel 2006 (412’000). Il cantone italofono figura anche fra le regioni in cui la quota di ospiti svizzeri è più elevata, pari al 75%. Nelle valli retiche l’analogo dato è del 70%.