(Aggiornato alle 9.05) Microsoft ha annunciato che la sua offerta per acquistare la cinese TikTok è stata rifiutata dalla società proprietaria ByteDance, alla vigilia della scadenza del 15 settembre fissata da Donald Trump per la messa al bando della popolare app. La mossa, rivela il New York Times, lascia Oracle una delle poche aziende della Silicon Valley pubblicamente alleate di Trump, come l’unica compagnia in corsa per l’acquisto.

La società della Silicon Valley, secondo quando scrive il Wall Street Journal, citando una persona a conoscenza del dossier, sarebbe pronta ad annunciare TikTok come «fidato partner tecnologico» negli USA, ma l’accordo non sarà strutturato come una vendita completa. La Casa Bianca e la commissione per gli investimenti stranieri dovranno approvare l’intesa.

Altre fonti rivelano: «ByteDance non cederà gli asset Usa a Oracle»

ByteDance non cederà gli asset Usa di TikTok a Oracle dopo il no a Microsoft. Lo riporta la Cgtn, network in lingua inglese della tv statale cinese Cctv, citando fonti anonime. Il gruppo di Redmond ha detto domenica di aver saputo da ByteDance, basata a Pechino e titolare della app di videoclip, del rifiuto della sua proposta d’acquisto. Oracle, unico pretendente in campo, era pronto ad annunciare TikTok «fidato partner tecnologico» negli Usa con un accordo forse non come una vendita completa, in base alla ricostruzione del Wall Street Journal. Invece, la Cgtn escluderebbe anche Oracle dalla vendita, nell’imminenza del termine, pena la chiusura, imposto da Donald Trump per liberarsi degli asset Usa.

