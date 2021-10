Gli specialisti giudicano in particolare in modo molto più ottimista le prospettive economiche generali, spiega in un comunicato odierno la società di consulenza KPMG, all’origine dell’indicatore. Ma anche sul fronte dei prezzi vi è soddisfazione: solo l’1% degli operatori li attende in calo. La situazione è comunque diversa a seconda dei comparti: per gli stabili abitativi sono previsti nuovi valori record, mentre per quanto riguarda gli uffici e gli immobili con negozi gli specialisti scommettono su un’erosione dei prezzi.