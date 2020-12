La produzione globale di Toyota raggiunge livelli record per il mese di novembre, sostenuta ancora una volta dalla accelerazione della domanda in Cina e in Giappone. La prima casa auto nipponica ha fatto segnare una crescita del 7%, a poco più di 828.000 unità: si tratta del terzo incremento mensile consecutivo, e segue il +9% di ottobre, nel graduale tentativo di ripresa del settore dopo la fase più aspra della pandemia del coronavirus.