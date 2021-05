La società catalana ha in organico 2’400 persone e ha realizzato un utile netto dell’ordine di un miliardo di franchi annui negli ultimi decenni. GM Food gestisce oltre 70 negozi «cash and carry» con servizio di consegna associato e funge da grossista per circa 800 punti vendita Suma, Proxim e Spar e oltre 2’500 altri rivenditori, si legge nella nota.

Fondata nel 2008, Transgourmet dà lavoro a 28’000 collaboratori e ha realizzato ricavi per 8,1 miliardi di franchi. La società, che ha la propria sede principale a Basilea e fa parte del gruppo Coop, è presente in Svizzera, in Germania, in Francia, in Austria, in Polonia, in Romania e in Russia.