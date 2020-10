Evitare inutili licenziamenti e procedere a lievi aumenti di stipendio nei settori non toccati della crisi: è quanto chiede la federazione sindacale Travail.Suisse, alla luce del miglioramento delle stime sull’andamento dell’economia svizzera proposto oggi dagli esperti della Confederazione.

La Segreteria di stato dell’economia (Seco) mostra che la congiuntura elvetica si sta riprendendo meglio del previsto, ricorda Travail.Suisse in un comunicato odierno. La contrazione attesa nel 2020 del prodotto interno lordo (Pil) è ora del 3,8%, la metà di quanto pronosticato alcuni mesi or sono. È vero che alla fine di settembre vi erano 50’000 disoccupati in più dell’anno scorso, ma il miglioramento delle previsioni dovrebbe portare a una stabilizzazione del mercato del lavoro, sostiene l’organismo sindacale.