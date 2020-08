Ogni anno il Family Business Award premia le aziende familiari particolarmente sostenibili. I tre finalisti per il 2020 sono già stati stabiliti e il vincitore sarà eletto alla cerimonia di premiazione del 9 settembre. Il Family Business Award viene assegnato quest’anno per la nona volta. A causa della pandemia del coronavirus, il vincitore sarà eletto in una piccola cerimonia in occasione della premiazione del 9 settembre 2020 presso la sede AMAG a Cham.