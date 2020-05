Walt Disney chiude il secondo trimestre dell’esercizio fiscale con un utile per azione in calo a 60 centesimi rispetto agli 1,61 dollari dello stesso periodo dello scorso anno. I ricavi sono saliti del 21% a 18,01 miliardi di dollari. «Anche se la pandemia ha avuto un impatto finanziario su numerose delle nostre attività abbiamo fiducia nella nostra capacità resistere ed emergere in una posizione forte», afferma Bob Chapek, l’amministratore delegato di Walt Disney. L’impatto del virus sulle attività è valutato in 1,4 miliardi di dollari.