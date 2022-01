Apple dei record nonostante le difficoltà nelle catene di approvvigionamento. Cupertino chiude il primo trimestre con ricavi record per 123,95 miliardi di dollari, in crescita dell’11% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e sopra le attese degli analisti.

L’utile netto è salito 34,6 miliardi, a 2,10 dollari per azione, oltre le previsioni del mercato che scommetteva su 1,90 dollari. I risultati positivi spingono i titoli Apple a Wall Street, dove nelle contrattazioni after hours arrivano a guadagnare il 3%.

«Questi risultati trimestrali record sono stati resi possibili dalla più innovativa linea di prodotti e servizi di sempre. Siamo gratificati dalla risposta dei consumatori». afferma l’amministratore delegato Tim Cook, prevedendo un allentamento delle tensioni alle forniture di componenti. «Prevediamo che ci saranno meno costrizioni in marzo rispetto a dicembre», aggiunge Cook in varie interviste ai quotidiani americani. I venti contrari legati alla carenza di componenti sono ammontati a circa 6 miliardi, lo stesso ammontare del trimestre precedente, ha spiegato il chief financial officer di Apple, Luca Maestri, al Financial Times.