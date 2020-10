La notizia del test positivo di Donald e Melania Trump al coronavirus non ha mancato di avere ripercussioni negative ieri sui mercati finanziari fin dall’apertura. I futures sul Dow Jones sono subito crollati fino a 500 punti. Il petrolio è affondato Il petrolio affonda a New York del 5,06% a 36,76 dollari al barile, mentre le quotazioni dell’oro sono rimaste stabili attorno ai 1.906 dollari l’oncia. Le Borse europee sono partite tutte in rosso per poi limitare le perdite nel finale (Zurigo è riuscita a chiudere con un +0,14%). Le incognite ora sono di natura soprattutto politica a meno di un mese dalle elezioni presidenziali, come hanno evidenziato diversi analisti: «La notizia riporta il coronavirus all’attenzione del mercato e solleva molte domande, con poche risposte immediate. La strada della campagna elettorale cambierà inevitabilmente e l’incertezza è aumentata», ha spiegato ad esempio Kit Juckes di Societé Generale. Gli scenari principali che si delineano sostanzialmente sono due: nel migliore dei casi Trump è asintomatico e la corsa presidenziale mantiene il suo corso. Nel peggiore Trump invece si ammala e il processo di elezioni presidenziali potrebbe essere messo in crisi, con l’ipotesi di rinvio delle elezioni, che aumenterebbe ulteriormente l’incertezza sui mercati. «Questa evenienza potrebbe anche tardare il piano di aiuti da 2,2 miliardi di dollari per cui lo stesso Trump aveva accelerato al Congresso», spiega Filippo A. Diodovich, market strategist di IG. Secondo Bloomberg, se il piano di aiuti dovesse essere rinviato Wall Street rischia un crollo del 10% sull’azionario. «I mercati stanno guardando molto ad alcuni elementi di pessimismo, tra cui anche l’aumento dei contagi e il crollo del petrolio, causato anche dal timore di nuovi lockdown, ma se dovesse essere approvato il piano ci potremmo anche aspettare un successivo rimbalzo».