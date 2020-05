La cancelliera tedesca Angela Merkel gli ha messo tuttavia i bastoni tra le ruote declinando l’invito, ufficialmente per le preoccupazioni legate all’emergenza Covid-19 ma, secondo Politico, anche per una burrascosa telefonata con il presidente americano. Tra i temi caldi ci sono la Nato e l’impegno del 2% del Pil per le spese militari, il recente ritiro Usa dal trattato Open Skies, l’uscita dall’Oms, le minacce di sanzioni al gasdotto Nord-Stream 2. Così, quando anche il presidente francese Emmanuel Macron ha sollevato la possibilità di non partecipare senza la Merkel, il tycoon ha deciso di posticipare il summit.

Tornando dallo storico lancio della navicella Crew Dragon da Cape Canaveral, Trump ha rivelato che potrebbe tenersi una settimana prima o dopo l’assemblea generale dell’Onu, fissata ora per il 15 settembre. Ma non ha escluso che potrebbe svolgersi dopo le elezioni presidenziali del 3 novembre, anche se nello stesso mese è già previsto il G20 a Riad.

La vera sorpresa annunciata da Trump però è stata la sua intenzione di invitare anche la Russia, la Corea del Sud, l’India e l’Australia, trasformandolo in un fantomatico G11. «Non penso che il G7 rappresenti in modo appropriato quello che accade nel mondo, è un gruppo di Paesi molto obsoleto», è stata la spiegazione del presidente, che ha detto di aver affrontato l’argomento «in modo approssimativo» con i leader di queste nazioni (che peraltro fanno già parte del G20). Ma uno dei suoi consiglieri ha spiegato che l’idea è quella di allargare il fronte contro la Cina, diventato il rivale numero uno degli Usa.

Mosca è esclusa dal club dei Grandi dal 2014, dopo la sua annessione della Crimea. Trump si è dichiarato ripetutamente a favore del suo rientro ma ha sempre trovato l’opposizione della Merkel e di altri leader. Non è chiaro cosa potrebbe succedere se il presidente Usa insistesse sulla sua idea. Il rischio sarebbe quello di ‘sdoganare’ Putin, creando le premesse anche per la revoca delle sanzioni internazionali.

Per ora non sono arrivate reazioni, a parte una da Mosca. «La Russia è sempre pronta per il dialogo in qualsiasi tipo di formato ma la precondizione è l’eguaglianza dei partecipanti e, cosa ancora più importante, la pari opportunità di influenzare le decisioni da adottare», ha commentato Konstantin Kosaciov, autorevole presidente della commissione Affari esteri del Senato russo. Parole che sembrano escludere il ruolo di comparsa da osservatore. In ogni caso pare improbabile che il Cremlino si presterà all’offensiva americana contro la Cina, voltando le spalle ad un alleato tanto insidioso quanto prezioso.