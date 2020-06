Nel nostro Paese, il coronavirus ha arrecato dei danni ingenti al settore del turismo. Per questo, Svizzera Turismo (ST) lancia una campagna promozionale internazionale di vasta portata. Martin Nydegger, direttore di ST ha avanzato la previsione di un calo del fatturato fino al 35% per l’anno in corso. Inoltre, un’azienda su quattro o su cinque non sopravviverà alla crisi.

Sulla base di questo crollo, Svizzera Turismo ha deciso di lanciare una campagna marketing, con lo slogan «Ho bisogno della Svizzera», che verrà portata avanti attraverso cartelloni e spot pubblicitari, con l’obiettivo di stimolare la domanda di vacanze e viaggi in Svizzera.

Il momento scelto per l’annuncio è particolarmente significativo, visto che oggi avverrà la riapertura nel nostro Paese di tutte le infrastrutture...