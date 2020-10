Medacta fra le aziende familiari in Ticino è sicuramente fra le più conosciute, anche perché nell’aprile 2019 si è quotata in Borsa. Abbiamo intervistato Francesco Siccardi, CEO di Medacta, per capire le caratteristiche di questo tipo di imprese.

Voi a fine 2018 avete vissuto la successione aziendale, e lei ha preso il posto di CEO al posto di suo padre, Alberto Siccardi, fondatore dell’impresa. Come avete preparato questo passo, e quali sono stati gli aspetti più delicati da affrontare?

«Per noi il passaggio generazionale, a cui abbiamo iniziato a lavorare già diversi anni fa, è stato molto naturale. Abbiamo infatti iniziato ad elaborare un ‘patto di famiglia’ già quasi dieci anni fa, cosi da regolare i principali aspetti di successione sia a livello di azionariato che a livello di gestione...