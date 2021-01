UBS intende ridimensionare la propria rete di succursali elvetiche, chiudendone 44 su 240 con l’obiettivo di ridurre i costi. Lo ha confermato oggi alla «Neue Zürcher Zeitung» Axel Lehmann, responsabile per la Svizzera della grande banca.

A sparire saranno piccole filiali, ha aggiunto Lehmann nell’intervista concessa al quotidiano zurighese. L’anno scorso UBS aveva già soppresso 28 unità. Stando alla NZZ, le chiusure avverranno in tempi brevi e saranno ripartite su tutto il territorio.

Il manager ha spiegato tramite una similitudine perchè l’istituto abbia optato per tale provvedimento. Non è possibile continuare a mantenere un negozietto di paese se i clienti fanno acquisti online o preferiscono recarsi presso i supermercati, ha affermato Lehmann, che lascerà la sua carica a Sabine Keller-Busse da febbraio. Insomma, le abitudini dei consumatori si stanno spostando verso i servizi digitali e la pandemia non ha fatto altro che accelerare questo cambiamento.