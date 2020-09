UBS continuerà a concedere ai propri dipendenti due settimane di paternità in più rispetto ai limiti di legge: dopo la votazione di ieri, la grande banca nel 2021 passerà quindi da due a quattro settimane.

In questo modo, UBS vuole dimostrarsi un attrattivo datore di lavoro. Con la misura appena annunciata e un congedo maternità di 210 giorni, l’istituto è una delle imprese più virtuose in Svizzera, si legge in un comunicato odierno.