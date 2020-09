«Ci sono state trattative nel primo semestre, ma dopo le vacanze estive non sono state riprese», afferma una fonte anonima citata dalla testata. Stando a una seconda «gola profonda» entrambi i presidenti del consiglio di amministrazione (Axel Weber per UBS e Urs Rohner per CS) desiderano l’unione. In passato vi sono peraltro già stati diversi progetti in materia, ma mai così seri come quello attuale.