«Stiamo cercando di offrire ai nostri collaboratori la flessibilità per un lavoro ibrido (in modalità homeoffice e in presenza ndr.) se la funzione, i compiti e la posizione lo consentono», ha spiegato la grande banca elvetica. «Le opzioni per un lavoro ibrido sono applicate a seconda del Paese e a dipendenza della situazione pandemica locale».