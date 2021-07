L’istituto è stato accusato di errori nella sua consulenza in relazione alla vendita di ETP (exchange-traded product) legati alla volatilità. La SEC ha annunciato oggi che UBS non è infatti riuscita a proteggere alcuni suoi clienti da investimenti inappropriati in prodotti finanziari complessi.

I fatti in questione hanno avuto luogo tra gennaio 2016 e gennaio 2018. Secondo l’organo americano, UBS ha accettato di pagare una sanzione per l’importo menzionato senza ammettere o negare la colpa. Il denaro sarà usato come compensazione per gli investitori interessati.