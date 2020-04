(Aggiornato alle 11.20) - UBS ha registrato nel primo trimestre di quest’anno un utile netto in progressione del 40% su base annua a 1,6 miliardi di dollari. Lo ha comunicato oggi il numero uno bancario elvetico. Il dato è superiore agli 1,5 miliardi preannunciati da UBS a inizio aprile.

L’utile prima delle imposte è cresciuto del 30% a 2,01 miliardi di dollari. Tutte le regioni hanno registrato una progressione a due cifre percentuali. In termini di divisioni il contributo maggiore, 1,22 miliardi (+41%), è prevenuto da Global Wealth Management, seguita da Investment Bank con 709 milioni (+242%) e Asset Management con 157 milioni (+52%). Personal & Corporate Banking ha invece ha subito una contrazione del 14% a 334 milioni in seguito a rettifiche di valore sui rischi di credito. Si è poi ampliata da 306 a 410 milioni di dollari la perdita ante-imposte di Group Functions.

La quota di capitale ponderata per il rischio CET1 è scesa in tre mesi dal 13,7% al 12,8% e l’indice di leva finanziaria CET1 dal 3,9% al 3,8% mentre mentre la Tier 1 leverage ratio (quota d’indebitamento non ponderata) è diminuita dal 5,7% al 5,4%. Questo mentre il rendimento dei fondi propri (RoTE) è salito dal 5,9 al 12,8%.