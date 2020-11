Mentre registriamo l’ampia presenza di previsioni, che sono valutazioni sulle situazioni che potrebbe esserci nei prossimi mesi o anni, vale la pena di non dimenticare i dati acquisiti sin qui, che riguardano quello che è già oggettivamente accaduto. Guardiamo ad esempio alle cifre sulla crescita economica nel terzo trimestre di quest’anno, cioè nel periodo luglio-settembre, che per molti Paesi sono state rese note nelle ultime settimane e che sono rimaste in più di un caso in seconda fila, sopravanzate appunto dalle previsioni sul 2020 e sul 2021.

Le cifre Eurostat

I dati di Eurostat, l’ufficio statistico dell’UE, consentono di vedere ciò che è successo nel periodo nell’Unione europea a 27 e anche in altri Paesi che non fanno parte dell’area, come il Regno Unito e gli Stati Uniti. In attesa...