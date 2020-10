Il commercio al dettaglio continua a difendersi dalla recessione. Dopo l’andamento positivo di luglio, anche in agosto il fatturato aggregato a livello svizzero è cresciuto rispetto ai valori dello scorso anno. Non tutti i settori però escono vincitori, a beneficiarne è stato soprattutto il comparto dei generi alimentari. Guardando i dati nazionali diffusi dall’Ufficio federale di statistica (UST), in agosto le vendite sono aumentate dell’1,6% nominale su base annua. Tenendo conto dell’inflazione (in questo caso del calo dei prezzi), si è registrato addirittura un aumento del 2,5% in termini reali.

La fotografia positiva vale anche per il nostro Ticino, come ci spiega Lorenzo Emma, direttore della Cooperativa Migros Ticino: «Il Ticino è cresciuto anche di più rispetto alla media nazionale,...