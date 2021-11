Un’altra lezione di comunicazione e finanza di Elon Musk

Lo scorso fine settimana Elon Musk ha fatto notizia chiedendo agli utenti di Twitter se doveva vendere il 10% delle sue azioni Tesla per pagare più tasse (dato che non prende un salario in Tesla, l’unico modo per l’uomo più ricco del mondo di pagare tasse è vendere azioni). Dopo il sì del popolo social, pari al 58% di 3,5 milioni di voti (clienti, fan, bots pagati?), l’imprenditore della casa automobilistica, ha provveduto a collocare sul mercato un pacchetto di circa 5 milioni di titoli per un totale di 5,5 miliardi di dollari. Lo confermano i documenti trasmessi alla Sec, l’autorità di vigilanza americana della Borsa. Nonostante il crollo del 16% in due giorni innescato proprio dall’annuncio della operazione avviata da Musk, le azioni sono state messe sul mercato a valori superiori ai 1.000 dollari l’una.

Ma la cessione del pacchetto - condotta anche per ragioni fiscali - è stata anche accompagnata da un parallelo acquisto di 2,15 milioni di azioni dopo che Musk ha incassato alcune delle sue stock option che detiene dal 2012 (un’opzione che conferisce al titolare il diritto di acquistare le azioni di una società a un prezzo prestabilito). In questo caso il prezzo pagato, conformemente al contratto, è stato di 6,24 dollari ad azione, invece del prezzo di mercato di ieri di 1.067 dollari. Parte delle transazioni era stata scritta in un piano di vendita concordato in settembre, quasi due mesi prima del sondaggio. «Ho un sacco di stock option che scadranno il prossimo anno, per cui bisognerà esercitare una bella fetta o scadranno», aveva detto Musk durante la Code Conference di settembre. Un bel colpo, insomma, che ha permesso al fondatore di Tesla di monetizzare parte del suo pacchetto azionario e di riacquistarlo almeno in parte con un enorme beneficio. I nuovi titoli, comprati per meno di 14 milioni di dollari, valgono già 2,5 miliardi.

In ogni caso nel fine settimana Musk era proprietario die 170 milioni di azioni Tesla, dopo le vendite di mercoledì è sceso a 167 milioni. L’imprenditore non ha comunicato quanto velocemente intende raggiungere il 10% di azioni vendute, anche perchè spesso per i manager ci sono dei blocchi di vendita a lungo termine, per evitare il rischio di affari indebiti sfruttando le informazioni da «insider».

Alcuni politici americani si sono detti poco impressionati dall’esercizio teatrale su Twitter. Il senatore Ron Wyden ad esempio, in prima linea per una maggiore tassazione dei miliardari, ha twittato: «Se l’uomo più ricco del mondo paga o non paga le tasse non dovrebbe dipendere dai risultati di un sondaggio su Twitter».

Musk da parte sua più volte si è espresso pubblicamente contro la proposta di legge di un prelievo sui guadagni non incassati invitando il governo a ridurre piuttosto la spesa pubblica. Alcuni mesi fa aveva inoltre spostato la sua residenza dalla California al Texas dove il regime fiscale sui proventi da partecipazioni societarie è più favorevole.

