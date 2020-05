Un megacondono fiscale per fare emergere nuovi capitali, in un periodo di grosse difficoltà finanziarie. A chiederlo, tramite un’iniziativa parlamentare, è il consigliere nazionale Marco Romano (PPD), preoccupato sia per la situazione debitoria sia per il calo dei gettiti a cui si assisterà a breve termine a causa dell’emergenza coronavirus. Le richieste di ridurre il periodo di ricupero delle imposte in caso di denuncia spontanea avanzate con atti parlamentari negli ultimi anni sono state sempre respinte. «In questi mesi tuttavia, si è verificato un evento nuovo definito dal Consiglio federale come il più grave dopo la Seconda guerra mondiale che legittima e impone una nuova riflessione sulla riduzione del periodo fiscale nel caso di autodenuncia spontanea. Ora più che mai», dice Romano, «servono risorse da immettere nel ciclo produttivo e che possono rafforzare la base imponibile. Un’amnistia è quindi giustificata. L’ultima risale a cinquant’anni fa. Oggi ci troviamo in una situazione eccezionale alla quale bisogna anche rispondere con misure eccezionali».

Dal 2010 è in vigore l’autodenuncia esente da pena, una sorta di miniamnistia con cui viene data la possibilità agli evasori di denunciare, una volta nella vita, averi non dichiarati. Questo provvedimento permette di evitare una multa ed eventuali procedimenti penali, ma prevede la rifusione delle imposte non pagate negli ultimi dieci anni e dei relativi interessi. Soprattutto negli ultimi anni, anche a causa dell’entrata in vigore dello scambio automatico di informazioni e dei timori della fine del segreto bancario per i residenti, molti contribuenti hanno regolarizzato la loro situazione con il fisco. La sostanza emersa si aggira fra i 40 e 50 miliardi di franchi. Gli enti pubblici hanno anche beneficiato di maggiori entrate.

Una finestra di un biennio

Ora Romano chiede che venga data per due anni la possibilità di autodenunciarsi, beneficiando di un grosso condono sull’importo teoricamente dovuto al fisco. Il periodo di recupero delle imposte sottratte verrebbe ridotto dagli attuali dieci a un anno; l’importo da restituire sarebbe quindi un decimo di quello che si pagherebbe oggi. «La finalità di questa proposta è quella di fare emergere capitali conseguiti con redditi, successioni o donazioni che risalgono a più di dieci anni fa e che possono quindi essere dichiarati senza incorrere in sottrazioni riguardanti IVA, tributi federali in genere e contributi sociali. Si tratta di capitali giacenti da tempo, di regola molto rilevanti, che grazie a questa misura possono emergere e quindi contribuire all’aumento del gettito in questi difficili anni». La misura, stando all’iniziativa, deve estendersi anche alla Legge sull’imposta preventiva.

A livello federale l’ultimo tentativo di far passare un’amnistia era stato fatto da Fabio Regazzi (PPD), dopo che nel 2015 il Tribunale federale aveva annullato la votazione popolare ticinese a favore di un’amnistia fiscale cantonale, in quanto ritenuta non conforme al diritto superiore. La strada per Romano si presenta quindi tutta in salita, anche perché, oltre a questioni di principio (etiche e di equità fra contribuenti), i contrari invocheranno i risultati della miniamnistia. Non rischia anche questo tentativo di finire in niente? «Ribadisco che si tratta di una misura eccezionale e pragmatica. Per pagare questa crisi serviranno dai 15 ai 20 anni. L’onere per la prossima generazione sarà molto pesante» risponde Romano. «La miniamnistia ha sì fruttato molto, ma è stata chiesta da meno di 150 mila contribuenti. Questo mi induce a credere che ce ne siano molti altri e anche parecchia sostanza ancora sommersa».

