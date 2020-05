È come se sui mercati ci fossero due forze quasi equivalenti in contrasto tra loro, che in queste settimane si confrontano costantemente. Una spinge verso nuovi ribassi degli indici delle Borse, l’altra spinge invece verso nuovi recuperi, al rialzo. In un contesto di questo tipo, inevitabilmente i mercati azionari oscillano in modo marcato, con frequenti cambiamenti di direzione.

Caduta e risalita

Prima di guardare agli elementi che compongono queste due forze contrastanti, fotografiamo anzitutto il quadro attuale dei mercati borsistici. Prendendo come base l’indice mondiale MSCI ACWI in dollari, che comprende sia i Paesi avanzati che i Paesi emergenti, il calo delle piazze azionarie rispetto ai picchi di febbraio (in pratica, pre virus) è di circa il 16% a valori del 30 aprile. Considerando...