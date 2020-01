Il produttore di cioccolato Lindt & Sprüngli ha registrato risultati positivi nel 2019, sospinti dalle vendite in tutte le regioni e dall’apertura di nuovi negozi, nonostante la saturazione dei mercati. Il fatturato lo scorso anno si è attestato a 4,51 miliardi di franchi, con una crescita organica del 6,1%. In valute locali, il giro d’affari è progredito del 4,5%.

Le vendite sono aumentate in tutte le regioni, in particolare in Europa (+6,2%) e in Nordamerica (+5,4%), indica in una nota odierna il gruppo di Kilchberg (ZH), precisando che nel resto del mondo il balzo in avanti è stato del 7,2%.