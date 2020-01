Cifre così sul mercato del lavoro non si vedevano da vent’anni. Nonostante la congiuntura non particolarmente brillante, nel 2019 molte persone in cerca di lavoro hanno trovato un posto di lavoro, c’è quasi la piena occupazione e le finanze dell’assicurazione contro la disoccupazione sono in buona forma. In Svizzera, stando ai dati pubblicati dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO), che considera le persone iscritte agli Uffici regionali di collocamento, lo scorso anno il tasso dei disoccupati si è attestato in media al 2,3%, contro il 2,5% dell’anno precedente. Nel 2000 e nel 2001 il tasso era sceso addirittura al di sotto della soglia del 2%, per poi risalire fino a sfiorare la soglia del 4% nel 2004. In Ticino invece il tasso medio dei disoccupati è sceso leggermente al 2,8%, contro il 2,9% del 2018.

Come ha sottolineato il capo della Direzione del lavoro Boris Zürcher, l’anno scorso il mercato del lavoro si è sviluppato in modo molto positivo in un contesto economico caratterizzato dall’incertezza mondiale. Nel 1. semestre dell’anno il numero dei disoccupati ha subito un forte calo, nonostante le pessime prospettive economiche, e a fine giugno è sceso per la prima volta dal 2008 sotto i 100.000. Verso la fine dell’anno la disoccupazione è tornata a crescere, soprattutto a causa degli effetti stagionali. Infatti, nell’ultimo mese dell’anno il tasso di disoccupazione è salito al 2,5% (contro il 2,3% di novembre) e al 3,3% in Ticino (dal 3% del mese prima). Al contempo il numero di posti vacanti è sceso a poco meno di 30.000, più della metà dei quali sono soggetti all’obbligo di registrazione per le professioni con un tasso di disoccupazione di almeno l’8%. Dall’inizio dell’anno è stata applicata una nuova soglia del 5%.

Le dinamiche positive sul mercato del lavoro hanno anche altri riflessi: il numero dei disoccupati di lunga durata è calato di un quinto e continuano a diminuire le persone che non hanno più diritto alle indennità di disoccupazione. Inoltre, le persone in cerca di lavoro in media hanno trovato una nuova occupazione dopo soli sei mesi. Per i disoccupati più anziani tuttavia le cose spesso si fanno più difficile: anche se il tasso di disoccupazione tra i 50 e i 64 anni è calato al 2,2% (-0,2 punti rispetto al 2018), in media hanno impiegato nove mesi per trovare un nuovo lavoro. Per i ragazzi dai 15 ai 24 anni erano solo tre mesi. Per affrontare il problema, ha sottolineato Zürcher, in futuro il Consiglio federale metterà a disposizione ulteriori fondi per progetti di reinserimento di persone anziane in cerca di lavoro. Le misure concrete sono ancora in discussione, ma ci sono piani per la formazione pratica e per una migliore consulenza. Inoltre, in Parlamento si sta discutendo l’introduzione di una pensione ponte per i disoccupati ultra sessantenni.