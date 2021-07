«Un nuovo modello di lavoro per conciliare casa e ufficio»

«The Way We Work» è un modello di lavoro che sarà implementato in Svizzera gradualmente. Di cosa si tratta?

«The Way We Work è il modello di Credit Suisse per il lavoro ibrido post-pandemia. Offre ai collaboratori, per quanto possibile, l’opportunità di concordare un modello di lavoro in grado di conciliare al meglio le attività in ufficio e da remoto e, quindi, la vita lavorativa e privata».

Come siete arrivati a questa decisione e quali obiettivi volete raggiungere?

«L’approccio proposto è il risultato di ricerche e feedback dei nostri collaboratori raccolti nell’arco di 15 mesi. All’inizio abbiamo coinvolto 3.800 collaboratori in Svizzera, integrando successivamente sondaggi e feedback di collaboratori attivi a livello internazionale. Dal nostro studio è emerso che i collaboratori che beneficiano...