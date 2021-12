L’economia ticinese sta andando bene così come l’occupazione, ma la crescita dell’inflazione all’estero, il rafforzamento nominale del franco, le difficoltà di reclutamento e la penuria di materie prime creano preoccupazioni e incertezze tra gli imprenditori. Ne abbiamo parlato con Fabio Bossi, delegato della Banca nazionale nella Svizzera italiana.

Siamo in un momento di forte ripresa economica. Come si sta comportando l’economia ticinese? È in linea con quella svizzera?

«Dai miei regolari incontri con gli imprenditori ticinesi emerge che l’economia cantonale tiene sostanzialmente il passo con quella nazionale. Vi è persino uno scostamento positivo grazie al dinamismo del turismo interno, che tra giugno e autunno inoltrato ha sostenuto molte attività terziarie. Rilevo anche minori difficoltà...