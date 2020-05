Una nuova convenzione tariffale sulle prestazioni dei farmacisti dovrebbe favorire la vendita di medicinali generici e permettere così risparmi fino a 300 milioni di franchi. Una proposta in tal senso verrà inoltrata oggi alla Confederazione dalla società svizzera dei farmacisti Pharmasuisse e dall’associazione degli assicuratori malattie Curafutura.

La nuova convenzione vuole anche mostrare in modo più trasparente i prezzi dei farmaci. Questi includono anche altri costi quali quelli per la logistica e la consulenza. Inoltre tali prezzi saranno più flessibili: medicamenti a basso costo potranno diventare fino a 5 franchi più cari, mentre quelli più costosi dovranno invece essere venduti più a buon mercato, all’incirca dieci franchi per confezione. Ciò, secondo Vaucher, dovrebbe sgravare i malati cronici.