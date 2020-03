Da giovedì fino al 31 di luglio è in vigore il piano da 20 miliardi di finanziamenti varato da Berna per sostenere l’economia. In questi primi due giorni le richieste avanzate dalle piccole e medie imprese sono fioccate copiose. La valanga di domande non sorprende: le PMI, le società con meno di 250 dipendenti, costituiscono la spina dorsale della nostra economia e lo stop forzato di molte attività in queste settimane rischia seriamente di metterne a repentaglio l’esistenza. In Svizzera sono più di 588.000 (il 99% del totale) e generano il 66% dei posti di lavoro, circa 3,02 milioni. In Ticino sono invece circa 34.200, con 180.000 dipendenti. La maggior parte di esse (nove su dieci) ha meno di una decina di collaboratori senza contare poi che in Ticino circa il 17,4% degli occupati residenti...