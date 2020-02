Soppressione di impieghi in vista presso UPC: l’azienda attiva nei settori della tv via cavo, di internet e della telefonia taglierà di circa il 10% l’organico, che è di 1600 posti, ha indicato a Keystone-ATS una portavoce confermando notizie diffuse sui media.

La ristrutturazione, i cui dettagli saranno elaborati sino a fine aprile, interesserà diverse settori e tutte le funzioni. UPC dispone di un piano sociale concordato con le parti sociali per i dipendenti licenziati. In ossequio alle disposizioni vigenti il gruppo ha anche avvertito gli uffici del lavoro dei cantoni interessati.

Particolarmente forte nel settore via cavo, UPC è da tempo in perdita di velocità per la concorrenza degli altri operatori. L’anno scorso il fatturato si è contratto del 3,5% a 1,25 miliardi di franchi. Il numero di abbonati è continuato a scendere (-68’000), anche se in modo meno marcato dell’anno prima (-153’000).