Stati Uniti, Germania, Cina, Giappone, Regno Unito sono nell’ordine le cinque economie più attrattive nel mondo, secondo l’analisi di The European House-Ambrosetti. L’edizione 2021 del Global Attractiveness Index (GAI), resa nota in occasione dei tre giorni dell’annuale Forum Ambrosetti a Villa d’Este di Cernobbio, conclusosi ieri, suona in sostanza come una conferma per i primi quattro Paesi della graduatoria, che occupavano le stesse posizioni nel 2020, anche se non tutti con gli stessi punteggi. Il Regno Unito, ora quinto, l’anno scorso era invece settimo e guadagna quindi due posizioni; esattamente quante ne perde Hong Kong, che quest’anno è al settimo posto.

La fotografia

La Svizzera è al 13. posto, due gradini più in su rispetto al 2020; un avanzamento, questo elvetico, ottenuto soprattutto...