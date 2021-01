Alla Confederazione e ai Cantoni sarà distribuito un importo di 4 miliardi di franchi, indica la BNS in una nota odierna, precisando che un terzo andrà alla Confederazione e due terzi ai Cantoni. Il rapporto dettagliato sarà pubblicato il prossimo primo marzo, mentre il rapporto di gestione sarà disponibile il 22 marzo 2021.

L’utile sulle posizioni in valuta estera è ammontato a 13 miliardi di franchi, mentre sulle disponibilità in oro è risultata una plusvalenza da valutazione di 7 miliardi di franchi, sottolinea l’istituto, il quale aggiunge che “il risultato sulle posizioni in franchi si è attestato a oltre un miliardo di franchi”.