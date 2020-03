L’anno scorso il fatturato del vettore controllato da Lufthansa è leggermente aumentato a 5,33 miliardi di franchi, contro i 5,30 miliardi del 2018. Nel periodo in rassegna l’utile operativo è sceso del 9% a 578 milioni di franchi, contro i 636 milioni dell’anno precedente, ha annunciato stamane Swiss in una nota.

Per quanto concerne il 2020, la compagnia aerea indica che «in considerazione del drammatico calo delle prenotazioni delle ultime settimane dovuto all’aumento delle restrizioni di viaggio e alla chiusura delle frontiere, quest’anno Swiss sta subendo perdite notevoli». Impossibile per ora formulare previsioni concrete.

Per reagire alla situazione il vettore ha introdotto misure di riduzione dei costi per preservare la propria liquidità, tra cui il congelamento delle assunzioni, la rinuncia parziale agli stipendi dei dirigenti e la sospensione dei progetti non essenziali per l’attività. Nei prossimi giorni verrà anche introdotto il lavoro a orario ridotto.