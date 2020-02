Utile netto in calo nel 2019 per il colosso del lusso Kering, penalizzato nei conti anche dalla ‘multa’ da oltre un miliardo pagata al fisco italiano per omessa dichiarazione di ricavi Gucci.

Il gruppo francese presente anche in Ticino, che controlla marchi come Bottega Veneta e Yves Saint Laurent, ha chiuso l’anno con un utile di 2,31 miliardi di euro, in picchiata del 37% rispetto ai 3,71 miliardi del 2018 ma sostanzialmente in linea con le aspettative degli analisti che avevano previsto un risultato netto di 2,29 miliardi di euro.