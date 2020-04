Utile netto in forte aumento per Credit Suisse

(Aggiornato alle 11.30) Utile netto in crescita del 75% su base annua a 1,3 miliardi di franchi per il Credit Suisse nel primo trimestre di quest’anno, grazie anche ad effetti fiscali. Lo ha comunicato oggi il numero due bancario elvetico, precisando che si tratta del miglior risultato trimestrale degli ultimi cinque anni. A causa dell’epidemia di coronavirus l’istituto si è visto tuttavia costretto ad effettuare accantonamenti e rettifiche di valore per oltre un miliardo di franchi.

L’utile ante-imposte si è attestato a 1,20 miliardi, in progressione del 13%. Senza tener conto dei 268 milioni di franchi derivanti dalla conclusione della vendita della piattaforma Investlab ad Allfunds e di piccoli accantonamenti per vertenze giuridiche rilevanti - viene spiegato in una nota - il risultato prima delle imposte sarebbe ammontato solo a 951 milioni, con una flessione dell’11% rispetto al primo trimestre del 2019.

Dal canto loro i ricavi sono saliti del 7% su base annua, a 5,78 miliardi di franchi, mentre rispetto al quarto trimestre sono scesi del 7%. I costi d’esercizio sono diminuiti del 6% a 4,01 miliardi, portando il rapporto tra costi e proventi (Cost-/Income-Ratio) al 69% circa.

Il rendimento dei fondi propri (RoTE) ha raggiunto il 13,1%, dopo l’8,6% toccato a fine dicembre. La quota di capitale ponderata per il rischio CET1 è scesa in tre mesi dal 12,7% al 12,1%, mentre la Tier 1 leverage ratio (quota d’indebitamento non ponderata) è salita dal 5,5% al 5,8%.

La raccolta netta di fondi è stata pari a 5,8 miliardi nei primi tre mesi dell’anno, a fronte di 9,9 nel trimestre precedente. I patrimoni in gestione sono però scesi a fine marzo a 1’371 miliardi dai 1’507 miliardi di fine 2019. Ciò a causa dell’evoluzione sfavorevole dei mercati e degli effetti valutari negativi.

Le varie divisioni hanno tutte registrato un risultato positivo eccetto Investment Banking and Capital Markets, che ha subito una perdita ante-imposte di 392 milioni di franchi dopo i -94 milioni registrati un anno prima. Swiss Universal Bank ha realizzato un utile di 589 milioni (+7%), International Wealth Management di 537 milioni (+3%), Global Markets di 342 milioni (+21%) e Asia Pacific di 252 milioni (+38%).

Le cifre sono globalmente superiori alla media delle previsioni degli analisti interrogati dall’agenzia finanziaria Awp, ma l’incertezza era grande e pertanto la forchetta delle attese era molto ampia. In media veniva prospettato un utile netto di 910 milioni e un fatturato di 5,44 miliardi di franchi. Solo l’utile ante-imposte è leggermente inferiore alle aspettative di 1,25 miliardi.

«Il primo trimestre sotto la mia guida quale Ceo del gruppo è stato caratterizzato da un contesto difficile con effetti incisivi in seguito alla pandemia di coronavirus», ha affermato il presidente della direzione Thomas Gottstein in una videoconferenza. Quando ha preso le redini del gruppo il 14 febbraio, succedendo a Tidjane Thiam, l’ex direttore della divisione svizzera non aveva ancora nessuna idea di come il mondo sarebbe cambiato nel giro di appena un mese. Nonostante la difficile situazione la banca ha realizzato un risultato trimestrale solido.

Considerando gli effetti attesi dalla pandemia, Credit Suisse ha seguito l’esempio di diverse grandi banche americane e ha effettuato accantonamenti e rettifiche di valore: a causa del difficile contesto economico e della pressione sui prezzi del petrolio è stata costituita una «riserva» di 1,03 miliardi di franchi. Di tale importo 568 milioni sono accantonamenti per rischi di credito in tutte e cinque le divisioni, mentre 444 milioni sono rettifiche di valore, cosiddette perdite «mark-to-market» (ossia misurate sulla base del valore di mercato corrente).

L’ampiezza della crisi scatenata dalla Covid-19 resta però difficile da giudicare, afferma la banca. Nei prossimi trimestri potrebbe quindi rendersi necessario costituire ulteriori riserve ed effettuare altri accantonamenti, soprattutto nel segmento del Corporate Banking e per altri prestiti al di fuori della Svizzera nonché in relazioni agli investimenti nell’Asset Management.

Inoltre la ripresa delle tasse di consulenza ed emissione potrebbe risultare modesta, perlomeno fino a quando la pandemia non si ridurrà e l’economia globale non comincerà a riprendersi. Il Credit Suisse si dice però convinto di riuscire a ottenere risultati solidi anche durante l’attuale crisi.

In relazione alle misure urgenti per lenire gli effetti dell’epidemia, la banca mette in evidenza il suo ruolo attivo nella concessione di crediti ponte alle piccole e medie imprese elvetiche: nell’ambito dell’attuale programma di sostegno sono stati finora concessi circa 14.000 prestiti per un valore complessivo di 2,4 miliardi di franchi.

Il Credit Suisse ha anche lanciato internamente una raccolta di fondi a favore di organizzazioni benefiche; l’istituto raddoppierà l’importo devoluto dai collaboratori. Inoltre il presidente del Consiglio d’amministrazione e i membri della direzione si sono impegnati a donare almeno il 20% del proprio salario di base dei prossimi sei mesi.

