«Il pieno impatto economico del coronavirus deve ancora venire: tuttavia siamo fiduciosi di essere ben preparati per un secondo semestre che si annuncia impegnativo», afferma il manager. La società si ritiene in una posizione eccellente per mantenere stabile l’attività e sfruttare le opportunità che si presenteranno. La capitalizzazione viene definita solida, con un CET1 del 13,9%.

La società ha alle spalle anche anni in cui ha fatto parlare di sé non solo in ambito strettamente economico, in particolare per fatti avvenuti quando il numero uno era Boris Collardi, presidente della direzione dal 2009 al 2017. Sulla banca stanno attualmente indagando sia l’autorità di vigilanza dei mercati finanziari (Finma), sia la procura di Zurigo. Si parla in particolare di violazione delle regole in materia di riciclaggio.